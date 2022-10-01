Надо перебить негатив: эксперт рассказал, как Россия использует аннексию территорий Украины

В Кремле пытаются снова повысить рейтинг Путина за счет аннексии - Андрей Золотарев / Коллаж УНИАН

Решением об аннексии захваченных территорий Украины Кремль пытается перебить негатив от военных неудач РФ на поле боя. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Им надо перебить негатив. В Кремле помнят крымский консенсус, который поднял рейтинг Путина и, очевидно, пытаются сделать нечто подобное, некий донбасско-таврийский консенсус, и снова сыграть на шовинизме, ура-патриотических чувствах россиян. Не исключено, что это даст какой-то временный эффект. Но стратегически это путь, который приведет Россию в тупик", - сказал Золотарев.

По его словам, эффекта от решения по аннексии хватит на несколько месяцев, после чего начнут сказываться экономические последствия санкций.

"Жернова истории мелют медленно, но верно - так или иначе, особенно на фоне ситуации с энергетикой, это стратегическая вещь. По сути, Россия теряет европейский газовый рынок, а США выходят на уровень более 50% обеспечения этого рынка. То есть какое-то время газовый шантаж РФ может оказывать влияние, но средства противодействия ему будут найдены. Это будет сделано ценой очень высоких экономических издержек, от чего в конечном счете проиграет Россия", - говорит Золотарев.

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки осудили мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. "Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом", - заявил президент США Джо Байден.

Также сообщалось, что Россия не собирается заканчивать войну в Украине, и назвал главную цель Кремля - захват всей территории Донецкой области в ее административных границах.

Решение Путина об аннексии - новости: