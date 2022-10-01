Путин скоро выкатит ультиматум Украине, нас ждут горячие осень и зима - Андрей Золотарев

Россия может попытаться открыть второй фронт в Украине к ноябрю - Андрей Золотарев / Коллаж УНИАН, pixabay, скриншот

Выступление Путина 30 сентября, во время которого он объявил о незаконной аннексии четырех захваченных Россией областей Украины, было похоже на поток сознания сумасшедшего. Ведь в нем президенту РФ хватило наглости не только призывать Украину прекратить боевые действия по освобождению собственных территорий, но и обвинить Запад во всех бедах России, при этом угрожая всему миру ядерным ударом.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал о том, какие последствия может иметь решение об аннексии и как оно повлияет на ход войны, готовы ли в Кремле применить ядерное оружие, почему Россия может усилить обстрелы Украины и как Запад будет реагировать на действия РФ.

Как бы вы в целом охарактеризовали обращение Путина - что это было?

Политинформация на заданную тему. Очевидно, что российский президент настолько глубоко застрял в своей картинке мира, в прошлом, что, собственно, и отразилось на часовом послании. В конце концов, даже Медведев уснул. Ну и в конце (безусловно, виновные за этот ляп будут наказаны), когда все эти "деятели", Чепушилин и прочие, собрались, стал заметен "калибр национального лидера". Очевидно, что в РФ все должны быть ростом ниже Путина.

Единственный содержательный момент в речи Путина был о том, что Россия готова к переговорам, но выбор "народа Донецкой и Луганской республик", Запорожской и Херсонской областей не обсуждается. А если будете пытаться отвоевать эту территорию, то мы готовы применить ядерное оружие (был более чем прозрачный намек о том, что США создали прецедент) и защищаться всеми силами и средствами. Все остальное - это политинформация, поток сознания. Путин в конце своей речи упомянул философа Ильина - с 2005 года он это делает регулярно, упоминал более 10 раз, из которых 3 раза - в послании федеральному собранию РФ. Учитывая советский ресентимент и разговоры относительно выбора и демократии, не будем забывать о том, что Ильин был идеологом российского общевоинского союза - белогвардеец, который выступал за "единую и неделимую". Потому тут, как говорится, или крестик снимите, или трусы наденьте.

Далее 99 процентов речи было посвящено критике Запада - то есть демонстрации того, что Путин воюет не с Украиной, а бросил вызов Западу и выступает как лидер антиколониализма. Тут, очевидно, авторы этого выступления собрали все в кучу. Причем добрались даже до истребления индейцев, опиумных войн, и впервые - до бомбардировок Дрездена и Гамбурга.

Посыл такой - чтобы напугать Советский Союз. Я думаю, в 1945 году Иосиф Виссарионович Сталин не возражал против бомбардировок Дрездена, а в 1943 году - против бомбардировок Гамбурга и не упрекал США и Великобританию в бесчеловечных бомбардировках, ведь тогда шла Вторая мировая война.

В сухом остатке - стрелы, запущенные в адрес Запада. Путин обвинил Запад в том, что они хотели ограбить, колонизировать Россию, оставляя за кадром то, что в начале 90-х у Запада были все возможности для фрагментации России. Но тогда падающего не подтолкнули и, во многом, из абсолютно прагматических соображений, чтобы ядерное, химическое, биологическое оружие не растеклось по приватным лавкам удельных княжеств. Но однобокость этого выступления совершенно очевидна на фоне того, от чьих бомб сегодня гибнут украинские дети и кто начал войну. Все это остается за кадром.

Увы, последствия будут. Да, это попытка легализовать украденное, как это неоднократно случалось в истории. Достаточно вспомнить 1938 год, аншлюс Австрии и то, чем это закончилось для его организаторов.

Вся эта речь на фоне тех событий, которые произошли накануне, я имею в виду диверсию на газопроводе "Северный поток", равносильна выстрелу в Сараево. Возможно, Путин повышает ставки. Но критически заметна спешка, с которой все разворачивается. Ведь если идти по процедуре, то "принятие республик" растягивалось бы на две недели. И все это началось после возвращения Путина с самаркандского саммита ШОС, а также событий на Южном Кавказе. То есть когда Армения как член ОДКБ увидела полную бесполезность пребывания в этой организации, ибо боевые действия оказались перенесены на территорию Армении, но Путин слился. Де-факто это означает, что Россия неизбежно будет терять свое влияние на Южном Кавказе. Плюс самаркандский саммит, где Путин выглядел как посторонний на чужом празднике жизни - доминировал там Си Цзиньпин и все были больше ориентированы на китайского лидера. А это - показатель того, что РФ постепенно будет вытесняться и из Центральной Азии.

На фоне военных поражений в Украине важен момент, когда диктовать повестку дня в РФ стала партия войны. Очевидно, что какие-то перетрубации в Кремле произошли.

Какие последствия для России и Украины будет иметь решение об аннексии?

Путин уделил этому внимание, когда говорил насчет правил. Очевидно, что Владимир Владимирович вбил себе в голову мысль о том, что он достаточно силен, что может не соблюдать правила, а переписывать их. Но ему придется столкнуться с жесткими реалиями, прежде всего в экономике и на поле боя. Так или иначе, маппет-шоу, которое мы сегодня увидели, может оказаться кульминационной точкой. Бытует версия, что Си Цзиньпин и Моди поставили Путину дедлайн до 15 ноября закончить с войной. Я на это смотрю со скепсисом, но, как бы то ни было, события начали форсироваться именно после самаркандского саммита. До этого даты "референдумов" переносились и назывались разные, вплоть до 4 ноября. Дальше все пошло вскачь. К сожалению, для Украины те решения, которые принимаются в Москве, будут иметь последствия, масштаб которых мы даже до конца не осознаем. По сути, если до этого момента, в начале февраля, речи об аннексии не было - дескать, ограничимся "ЛДНР" и Крымом, то мне кажется, что здесь уже речь идет о полномасштабной войне на уничтожение Украины. Думаю, вскоре поступит ультиматум покинуть "территорию РФ", что, естественно, будет проигнорировано. И нас неизбежно ждет очень горячая осень и, возможно, начало зимы.

Насчет саммита G-20 у меня большие сомнения в отношении того, что все может внезапно закончиться. Нам надо готовиться к тому, что воевать Россия будет всеми имеющимися у нее средствами и ресурсами. В том числе, надо серьезно относиться и к возможности применения тактического ядерного оружия.

Вы отметили, что в свете последних событий в глаза очень бросается спешка. Если это не ультиматум от Китая и Индии, то с чем она может быть связана?

Она может быть связана, с геополитическими проблемами, с военными поражениями и с тем, что из возможных вариантов победили "ястребы". Обратите внимание, менестрель партии войны, террорист и военный преступник Стрелков-Гиркин, в течение трех месяцев рассказывал о необходимости мобилизации. Причем мобилизация не бывает "частичной" - я более чем уверен, что речь не идет о 300 тысячах, призовут гораздо больше. И к плану завалить Украину "пушечным мясом" тоже нужно относиться серьезно. Помните корейскую войну, когда армия Ким Ир Сена после инчхонского десанта оказалась на грани разгрома и откатилась до границы с Китаем. А дальше появился один миллион китайских "добровольцев", который позволил, по сути, свести эту войну в ничью. И американская армия своим вооружением и техникой с этой людской массой большего добиться не смогла. В итоге сохранился статус-кво по 38 параллели, но за это была уплачена высокая цена - погибло около 60 тысяч американцев, не считая сотен тысяч корейцев. Поэтому к тому, что сейчас происходит в России, не стоит относиться шапкозакидательски. Да, им надо перебить негатив. В Кремле помнят крымский консенсус, который поднял рейтинг Путина и, очевидно, пытаются сделать нечто подобное, некий донбасско-таврийский консенсус, и снова сыграть на шовинизме, ура-патриотических чувствах россиян. Не исключено, что это даст какой-то временный эффект. Но стратегически это путь, который приведет Россию в тупик.

А на какое время может растянуться этот эффект - насколько хватит запаса?

На несколько месяцев, дальше начнут сказываться экономические последствия санкций. У нас тоже в розовых очках смотрели на перспективы санкционного давления, забывая о том, что с 2014 года Россия системно и серьезно готовилась к такому повороту событий. Но жернова истории мелют медленно, но верно - так или иначе, особенно на фоне ситуации с энергетикой, это стратегическая вещь. По сути, Россия теряет европейский газовый рынок, а США выходят на уровень более 50% обеспечения этого рынка. То есть какое-то время газовый шантаж РФ может оказывать влияние, но средства противодействия ему будут найдены. Это будет сделано ценой очень высоких экономических издержек, от чего в конечном счете проиграет Россия. Поскольку ее благополучие в сытые нулевые после лихих девяностых зиждилось на нефте- и газодолларах плюс нынешняя конъюнктура, которая позволила прикрыть многие санкционные издержки. Как я понимаю, Китай и Индия, которые покупают российские нефть и газ с очень хорошим дисконтом, тоже не хотят нести издержки от вторичных санкций, ибо очень плотно включены в глобальную экономику, которой Путин открыто бросает вызов.

Как это решение об аннексии отразится на ходе войны - что будет дальше? Как будет действовать Путин?

Так или иначе, оно ведет к эскалации. У Украины есть несколько недель, когда можно добиться более выгодных позиций и освободить больше территорий. Надо понимать, что зимой боевые действия очень часто если не прекращаются, то становятся менее интенсивными. Решение об аннексии - это явно не путь к миру, а попытка, как говорится зайти с козырей и легализовать украденное. Я думаю, что найдется немного стран, в том числе такие влиятельные, как Зимбабве, Уганда или Северная Корея, которые признают эту аферу.

Может ли Путин в этом случае пойти на открытие второго фронта к зиме? Ведь сейчас снова обсуждают Беларусь и возможное нападение с ее стороны.

Очень высока вероятность. Другое дело, какого рода будут эти действия - удары по Киеву и перерезание путей логистики Вооруженных Сил Украины, то есть поставок техники из Польши и других европейских стран, или же это будут действия, направленные на связывание ВСУ, чтобы отвлечь их от переброски ресурсов на другие участки фронта. В то, что Беларусь снова будет задействована в агрессии, сомневаться не приходится. В ближайшие недели вряд ли, но к концу ноября вполне возможно, что с территории Беларуси снова последует нападение. Первоначально говорили про переброску в Беларусь порядка 20 тысяч солдат, но теперь уже звучат цифры до 150 тысяч. Понятно, что эта масса будет вооружена и экипирована гораздо хуже, чем группировка для вторжения в феврале-марте. Кроме того, среди них тогда было много частей ударной линии - ВДВ, морская пехота, то есть более-менее подготовленные войска. А тут уже будут "мобики", но количество их таково, что к этому нужно быть готовым.

Путин призвал к переговорам, но без обсуждения аннексированных регионов. Украина и Запад на это не согласятся. Что будет делать Кремль? Ситуация с нападением с Беларуси как-то связана с этим или у него есть еще какие-то механизмы, которые он может задействовать?

Весьма вероятно, что усилится ракетный террор, в том числе направленный и на объекты критической инфраструктуры. Прежде всего - энергетическую. Мы это уже видели, только теперь это может приобрести более массированный характер. Будут попытки расширения Запорожской области, будут и дальше штурмовать Бахмут. Путин сейчас стремится максимально вложиться в войну - по максимуму усилить ту группировку сил, которая находится на украинской территории. И, скорее всего, Беларусь - лишь один из элементов этого сценария. Да и сама постановка вопроса Путиным "что наше, то наше, а об остальном поговорим" - это отнюдь не стремление к мирному урегулированию. Это - попытка диктовать условия.

Что теперь может предпринять Запад - что он будет с этим всем делать?

Хоть и говорят о каких-то сигналах, которые якобы пошли из Вашингтона в Москву на фоне ядерных угроз, но если бы Байден вышел и сказал, что мы повышаем ленд-лиз для Украины до $100 миллиардов, привели в полную боевую готовность ядерные силы США и Украина получит все необходимое вооружение и боеприпасы в кратчайшие сроки, то так было бы как-то спокойнее. Пока многие коллеги в июне уже говорили в духе "дурень думкою багатіє" про $90 миллиардов ленд-лиза и о том, что осенью все изменится. Но нам пока говорят только о $12 миллиардах, 5 из которых - это финансово-экономическая помощь, а 7 - вооружение. Это отнюдь не тот ленд-лиз, который все имели в виду. Подписанный 9 мая Байденом закон о ленд-лизе, возможно, и был красивым пиар-ходом, но пока мы его "ушей" не увидели. А с имеющимися силами и средствами нам понадобится до миллиона активных "штыков". А это значит то, что будет продолжена мобилизация. Этих людей нужно будет экипировать, вооружить, но состояние нашей экономики, увы, таково, что мы сами не можем обеспечить даже зимней формы.

Поэтому остается полагаться на партнеров - от их позиции будет зависеть очень многое. Мы увидели, как весной поставки артсистем, гаубиц М777 в не очень большом количестве помогли избежать критического сценария, когда украинские арсеналы после битвы за Киев оказались пусты и апрель-май были очень тяжелыми в этом плане. Но появление артиллерии и ее роль на поле боя мы заметили. Как и роль появления тех же HIMARS в тех же незначительных количествах.

Может ли Запад каким-либо образом устранить или отстранить Путина в качестве способа противодействия?

Это из серии конспирологических сценариев. Я думаю, что вряд ли такой рассматривают. С другой стороны, могут делать ставку на внутридворцовые конфликты. Ведь кремлевская политика остается неизменной со времен фразы, приписываемой Черчиллю о том, что политика Кремля напоминает схватку бульдогов под ковром и о том, кто победил можно судить по тому, чей труп будет выброшен на поверхность. Не хочу повторять слухи о том, что Патрушев договорился с Китаем.

Во всяком случае, пока дело даже не в самом Путине, поскольку в России есть и коллективный Путин - масса россиян, которые настроены гораздо более радикально, которых годами накачивали пропагандой относительно "величия" и "вставания с колен". Поэтому, как ни печально осознавать, но Путин референтен массовому российскому обывателю. И я себе тяжело представляю, как кто-то другой, кто придет после Путина, откажется от Крыма и того, что было подписано сегодня. Если, конечно, за спиной у него не будет ситуации военного разгрома РФ или начавшейся "большой смуты" - это единственные факторы, которые могут повлиять. А пока Патрушев - "ястреб" похлеще Путина.

А в нынешних условиях, на фоне мобилизации и того, что происходит на фронте, возможно ли начало этой "большой смуты"?

Пока Кремль контролирует ситуацию. Ведь в Украине воюют 200 тысяч, а полицейского, репрессивного аппарата для борьбы с внутренним врагом в России - более миллиона. В Дагестане они не допустили фатальных ошибок и вовремя спохватились относительно перегибов. Нам было бы приятнее, если бы там наломали дров и прислали бы, например, поволжский ОМОН подавлять протестные выступления. Но эти протесты не организованы, у них нет лмдера и это во многом предопределяет их характер как бунта. А бунт, как известно, обречен на неудачу. Поэтому пока эта ситуация контролируема. Кавказ - очень специфический регион, но я не думаю, что чеченцев бросят подавлять антивоенные выступления - при всем желании, такой глупости в Кремле не совершат. Глупости у них, конечно, хватает, но вот так ломать дрова они явно не будут.

Вы упомянули, что высок риск применения тактического ядерного оружия. На что может нацелиться Путин, если будет применять такое оружие?

В нулевые один российский писатель в операции "Механический апельсин", где он расписывал войну России с Украиной, писал о ядерном взрыве над Полесьем. Дескать там малозаселенная территория, массовых жертв не будет, но электромагнитный импульс способен "положить" всю электронику в окрестностях. Есть Яворовский полигон, есть юг Херсонской области.

К такому шагу Путина может сподвигнуть очередное военное поражение - допустим, если ВСУ сбросят российский плацдарм на правом берегу Днепра и создастся угроза выхода на крымские перешейки. Тогда риск применения тактического ядерного оружия станет вполне реальным. Пока это, скорее, угроза, хотя все обратили внимание на то, что и Медведев, и Путин говорили: "Нет, это не блеф". Но вот эту конструкцию политтехнологи, которые занимались спичрайтингом, прекрасно знают - все ровно наоборот.

После сказанного Путиным, как долго, по-вашему, будет продолжаться война в Украине?

Если не произойдет чуда - быстрого завершения войны в середине ноября - то все это может растянуться на месяцы, если не на годы.

В российской партии войны, если послушать Стрелкова, нужно поставить под ружье миллион и за несколько месяцев закончить разгром Украины. То есть не просто захватить Киев, а выход на линию Херсона и, так и быть, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, штурмовать не будем. Это то, как видят завершение войны "ястребы". Но в ближайшее время этого не случится. Минимальная вероятность того, что в ноябре мы узнаем какие-то новости. Понятно, что украинцы представляют себе все иначе и к похабному миру, то есть в обмен на территориальные уступки, не готовы.