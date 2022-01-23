Налоговая декларация – для каждой семьи: украинцам предложат пользоваться льготами родственников

В Украине может появиться декларирование доходов всей семьи, включая лиц, которые имеют право пользоваться льготами.
Семейное декларирование предусматривает внесение в налоговую декларацию члена семьи, у которого есть льготы. Такая инициатива позволит пользоваться преимуществами, предусмотренными для тех лиц, которые их не задействуют. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В интервью Obozrevatel он рассказал о том, что семейное декларирование предполагает право на внесение в налоговую декларацию, к примеру, пенсионера, который проживает в семье и имеет льготы. У таких лиц нет дохода и они не платят налоги, а своей льготой не пользуются. Такие льготы смогут задействовать их семьи.
Читайте такжеВ Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартиру"Семейное декларирование – это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет доход, не платит налог, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство – это не справедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи", - рассказал Гетманцев.
Подчеркивается, что плательщики налогов в Украине, которые ранее оплачивали, в том числе, получение образования, медицинских услуги и ипотеку, могут вычесть такие расходы из уплаченного подоходного налога, а также раз в год получить компенсацию. Впрочем, большинство украинцев подобную возможность не используют.
Декларацию уже должны заполнять лица, которые получили доходы от независимой профессиональной деятельности, от сдачи недвижимости в аренду и ее продажи. Также в налоговом документе фиксируются получение подарка и прощение долга.
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