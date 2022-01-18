Население Украины вновь сократилось: свежие данные Госстата

В Украине резко сократилось население / Фото: hyser.com.ua

За январь-ноябрь 2021 года число украинцев сократилось на 380,2 тысяч человек. По состоянию на 1 декабря прошлого года в стране проживали 41,208 млн человек, говорится в данных Госстата, обнародованных во вторник, 18 января.

Отмечается, что количество умерших за указанный период достигло 650 тыс. человек, хотя в январе-ноябре 2020 года этот показатель был ниже – 549,2 тыс. лиц.

При этом родилось 250,9 тыс. детей, что на 18 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Госстате отметили, что количество умерших существенно преобладает над количеством родившихся: на 100 умерших приходится лишь 39 родившихся.

При этом в январе-ноябре в Украину прибыли 439,9 тыс. человек – на 40 тыс. больше, чем за 11 месяцев 2020 года.

В то же время покинули страну 421 тыс. человек – на 29 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.