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Украинцы мчатся на заработки в ЕС: к 2030 году из страны могут уехать несколько миллионов людей

18 января 2022, 13:50
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В Европе жить дорого, но это не пугает граждан Украины, которые стремятся к трудовой эмиграции.

Киевлянка рассказала, что жизнь в странах ЕС в два раза дороже, чем в Украине / Скриншот 5 канал

Согласно прогнозам Института демографии Национальной академии наук, уже к 2030 году Украину может покинуть 3 миллиона трудоспособного населения. С каждым годом число людей, которые стремятся уехать за границу, становится все больше. Однако такой вариант будущего сопровождается рисками: жизнь в Евросоюзе дорогая, а украинцы вынуждены работать по ненормированному графику. Высокая зарплата светит только тем, кто работает на вредной работе, или является высококлассным специалистом.

В сюжете 5 канала рассказали о том, что Институт демографии НАН Украины прогнозирует выезд с территории страны еще 3 миллионов украинцев, которые ищут лучшей судьбы в странах ЕС. Люди надеются на высокие зарплаты, но не задумываются о дорогой стоимости жизни в Европе.

Читайте такжеНе уплатил алименты и шел пешком на заработки в Польшу: в горах Закарпатья задержали мужчинуКиевлянка Анастасия Еременко рассказала, что в странах ЕС жизнь дороже в два раза. По ее словам, жить в Польше не выгодно, а условия работы могут быть сложными, причем в отдельных случаях без гарантии полной оплаты труда.

"В странах Евросоюза цены вдвое выше – на питание, на бытовую химию, на те же услуги красоты. Несколько месяцев я жила в Польше и могу сказать, что это просто не выгодно. У меня есть знакомый, который работал в Польше год, работал абсолютно легально, но был изнурительный график – по 12 часов, 1 выходной в неделю и плюс ему не заплатили за последний месяц. Даже страшно предположить, что может быть если устроиться нелегально", - говорит Анастасия Еременко.

Блогер и заробитчанин из Польши Андрей Зеланс отметил, что не стоит надеяться на обещание высоких зарплат. По его словам, достойный уровень заработка может быть обеспечен только тем, кто либо работает на вредной работе, либо является специалистом с высокой квалификацией.

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Специалисты подчеркивают, что в это же время уровень оплаты труда специалистов и представителей рабочих профессий в Украине сегодня конкурирует с денежным вознаграждением за труд, которое обещают за границей.

Напомним, ранее в Варшаве рассказали, что более 300 тысяч украинцев на территории Польши уже оформили вид на жительство. Чаще всего они отправляются на заработки и планируют остаться там жить. У около 84% граждан Украины есть документы на временное проживание.

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