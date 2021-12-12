Больше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцев

Чаще всего украинцы отправляются в Польшу на заработки / УНИАН

В Польше уже более 300 тысяч граждан Украины имеют вид на жительство. В большинстве случаев они отправляются туда на заработки. Причем чаще всего украинцы намерены остаться там жить. У около 84% украинцев есть документы на временное проживание на территории польского государства. Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

Как сообщает TVN24, он рассказал о том, что среди всех иностранцев число украинцев составляет почти 57%. Причем они продолжают приезжать в Польшу. В большинстве случаев с рабочими целями. При этом украинцы чаще всего стремятся остаться там жить.Читайте такжеПольша идет навстречу заробитчанам: украинцы смогут спокойно находиться в стране 2 года

"С 2014 года наблюдается значительная активизация украинской иммиграции, которая в основном связана с желанием работать. Основными факторами, повлиявшими на это явление, были: экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа на польский рынок труда", - отметил Дудзяк.

Меньше всего украинцев выбирают Мазовецкое воеводство (22%), Малопольское воеводоство (12%), Великопольское воеводство (12%) и Нижнюю Силезию (9%).

По его словам, из более 300 тысяч украинцев, у которых есть вид на жительство, приблизительно 60% из них люди в возрасте от 18 до 40 лет. Людей старше 40 лет около 28%.

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"Из чуть более 300 000 граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство, около 60% составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет - около 28%", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что также у 84% украинцев есть временный вид на жительство, срок которого – не более 3 лет. В 77% случаев такой документ выдается при приеме на работу. Около 12% украинцев приезжают в Польшу по семейным вопросам и 2% для получения образования.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава осуждает стягивание РФ войск к границам Украины и призвал НАТО усилить политику сдерживания Москвы на восточном направлении. Он пообещал поддержку Украине в ситуации с давлением России.

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