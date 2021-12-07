"Окажем поддержку, которую Украина попросит": в Польше пообещали помочь в случае нападения России

МИД Польши пообещал Украине помощь в случае нападения России / Reuters

Польша не одобряет любые маневры русских войск возле украинской границы. Также она осуждает нарушение международного права, давление на Украину и нарушение ее территориальной целостности в пределах ее границ, которые признаны на международном уровне.

Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью DW.

По его словам, если Россия решится напасть на Украину, Польша поможет нашему государству защищаться.

"Прежде всего нам необходимо признать право Украины защищать себя. Это основная вещь. Украина не хочет быть частью того, что мы называем "русским миром". Поэтому они имеют полное право считать, что мы окажем им ту поддержку, о которой они нас попросят", – отметил Рау, отвечая на вопрос о возможности начала Россией полномасштабной войны против Украины.

По его словам, никто не сможет помешать РФ разместить свои войска на территории Беларуси, если этого захотят Лукашенко и Путин. Однако Североатлантический альянс, несмотря на ситуацию, должен усилить политику сдерживания в этой части Европы.

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"НАТО не имеет возможности помешать ни Путину, ни Лукашенко сделать это. Это точно. Но НАТО стоит ужесточить политику сдерживания в нашей части Европы здесь на восточной границе", – сказал он.

Читайте такжеРоссия стягивает танки к линии разграничения на Донбассе – разведкаРанее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Россия сосредоточила возле украинской границы 94 тысячи военных, но численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий, подчеркнул министр.

О том, что Россия хочет нарастить количество своих войск у границ Украины, сообщала ранее и американская разведка.

Напомним, сегодня проходят переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора, который происходит проходит в онлайн-формате, они обсудят также и Украину.

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