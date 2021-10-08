Назначения врачей раздают ночью: под Запорожьем произошел коллапс в COVID-больнице

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Мощная волна заболеваний коронавирусом накрыла Мелитополь Запорожской области. Родные пациентов с коронавирусом вынуждены до ночи ждать заключения врача из-за колоссальной загруженности медиков.

По словам главы Многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой помощи Ларисы Сапрыкиной, медики работают на грани возможностей, поэтому на общение с родными больных не остается совершенно времени, говорится в материале РИА Мелитополь.

Она пояснила, что при попадании пациента в госпиталь, помощь оказывается по очереди, а именно сначала спасают тех, кто в тяжелом состоянии.

"Если пациент реанимационный - ему в первую очередь оказывают помощь. Остальные подключают к кислороду. Потому что в первую очередь всем таким пациентам нужна кислородная терапия. И уже пациент с кислородом ждет, когда к нему подойдут и сделают капельницу. Да, на данном этапе, это затягивает до 4 и иногда больше часов. Людей много", - говорит она.

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Сапрыкина добавила, что капельницы пациентам с коронавирусом могут ставить и в 2 и 3 часа ночи.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 8 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 362 жителей страны. В том числе заболели 1553 ребенка и 431 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 526 человек; летальных случаев - 241 (сутками ранее было 314); выздоровели - 4 720 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.