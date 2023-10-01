Не едут: дипломат объяснил, почему Германия передала партию нерабочих Leopard

По данным немецких СМИ, Украина от этой партии якобы отказалась. Владимир Огрызко ответил, что такова "объективная реальность".

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Огрызко призвал отнестись к факту передачи такой техники с пониманием / bundeswehr.de, скриншот

Партия танков Leopard, переданных Берлином Украине и оказавшихся нерабочими, демонстрирует реальное состояние, в котором находится немецкая оборонная промышленность.

Во время чата на Главреде дипломат, бывший глава МИД, руководитель Центра исследования РФ Владимир Огрызко прокомментировал информацию Spiegel, что Украина "забраковала" часть переданных немецких танков, потому что те нуждались в капитальном ремонте.

Огрызко отметил, что это не насмешка ФРН, как может показаться некоторым.

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"В начале 2022 года много общался с некоторыми немецкими политиками, которые на мою критику позиции федерального правительства в плане поставки нам вооружений говорили: "А вы знаете, что у нас на ходу очень-очень мало танков?". Поэтому это не насмешка, а реальное состояние, в котором находится немецкая оборонная промышленность и Бундесвер. Правда, с тех пор произошли определённые изменения, и были приняты нужные решения", - сказал Огрызко.

Дипломат не удивлен таким состоянием техники, ведь она многие годы просто хранилась на складах.

"Потому что если это железо стояло несколько десятков лет без движения, можем представить его состояние. Что происходит с автомобилем, если он стоит и не двигается? Он разваливается. Потому к этому следует относиться как к объективному факту", - добавил он.

Так что здесь ни с нашей стороны, ни со стороны немцев нет ничего такого - это просто та реальность, в которой мы сейчас, к сожалению, живём, высказался Огрызко.

Также дипломат надеется, что после решения по ATACMS Германия "быстро примет" решение и по ракетам Taurus.

В то же время Огрызко призвал быть объективными по отношению к Берлину, так как правительство Шольца обеспечивает ВСУ большим количеством необходимой техники.

"Те же Iris-T – это очень серьёзная помощь Украине в этой сфере, не говоря уже о Murder и другой технике. Но я думаю, что совместными усилиями мы сможем их отремонтировать, поставить на ход, и они будут работать на полях боев в Украине", - заметил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Leopard для Украины

Германия одобрила предоставление Украине 178 танков Leopard 1 еще в феврале 2023 года. Первая партия такой военной помощи должна была прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть - в 2024 году.

Затем неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины. После тщательной реконструкции первые машины уже отправились в Украину через Германию и Италию.

Известно, что танки были испытаны в летнем контрнаступлении ВСУ. По данным Forbes, за первые 13 недель ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 из 71. The Economist при этом отмечал, что Украине передали бронетехнику, но без воздушного прикрытия.

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