Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс

Стало известно о состоянии здоровья замученного мальчика из Черкасс / УНИАН

Состояние здоровья шестилетнего Андрея из Черкасс, которого госпитализировали с тяжелыми травами, ухудшается. Ребенок не может самостоятельно дышать, а его организм не поддерживает безопасное для жизни давление.

Как рассказала анестезиолог Черкасской областной детской больницы Светлана Федченко, врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка, однако динамика — негативная, передает Суспільне.

У мальчика ухудшается работа всех органов и систем, развилась почечная недостаточность. Оперировать ребенка в таком состоянии запрещено.

"При таком поражении мозга и нестабильной динамике класть ребенка на операционный стол по закону запрещено", - добавила Федченко.

Тем временем неродная бабушка мальчика Виктория Лясова, которую 31 августа арестовали прямо во время заседания суда, изменила свои показания о том, где и как травмировался ребенок. Теперь она говорит, что Андрюша получил травмы вне дома и двора.

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"Он травмировался в городе Черкассы. Что вы хотите?.. Сам ходил, гулял… Не дома и не во дворе даже", - сказала она в тот момент, когда на нее надевали наручники, передает телеканал Украина 24.

Ранее женщина говорила, что мальчик играл на частном дворе и упал с кучи кирпичей. По ее словам, у внука были поцарапаны руки и ноги, а на голове — рана. К медикам она не обратилась и якобы пыталась самостоятельно помочь ребенку. Сначала ему стало легче, но через несколько дней после инцидента женщина нашла Андрюшу в постели без сознания и вызвала медиков.

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К слову, Лясова – неродная бабушка шестилетнего Андрюши. Ребенка якобы усыновил сын женщины. СМИ писали, что кроме 6-летнего ребенка, вместе с бабушкой проживает старшая внучка.

Что известно о 6-летнем Андрюше

27 августа в Черкассах был госпитализирован в детскую больницу маленький мальчик с тяжелыми травмами. Как сообщил депутат Черкасского областного совета, экс-нардеп Олег Петренко, над ребенком видимо издевались несколько дней. На теле малыша были следы пыток - оторванные губы, погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле. Вероятно, ребенок несколько дней пролежал без сознания. У него образовались пролежни.

Отец мальчика опроверг информацию о том, что на ребенке якобы тушили сигареты, однако о других телесных повреждениях не упомянул. Также он назвал фейком информацию о насилии и сказал, что малыш просто упал с кирпичей.

Версию с ожогами от сигарет и страшными травмами не подтвердили также в полиции. Правоохранители говорят, что у ребенка - царапины рук и ног, а также ушиб головного мозга и травма головы.

В то же время, экс-нардеп Олег Петренко заявил, что не верит в падение. По его словам, такие травмы получить невозможно, просто упав куда-то. Он говорит, что видел травмированного ребенка собственными глазами.