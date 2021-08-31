Бабушку замученного мальчика из Черкасс арестовали в зале суда

Суд взял под стражу бабушку Андрбши из Черкасс / Укринформ

Жительницу Черкасс, шестилетний внук которой оказался в больнице на грани смерти, арестовали прямо в зале заседания суда.

Виктории Лясовой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Как пишет Укринформ, данное решение предъявила судья Сосновского суда Черкасс Елена Борейко.

Таким образом горе-бабушка будет находиться под стражей до 29 октября.

Между тем, старший группы процессуальных надзорных органов в уголовном производстве Виталий Корнивенко заявил, что суд вынес такое решение, из-за того, что ранее она неоднократно уходила от ответственности.

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Как писал Главред, маленького мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами в местную детскую больницу 27 августа. При этом, мальчик, видимо, несколько дней пролежал без сознания. У него образовались пролежни. Кроме того, мальчик попал в больницу с

Отец мальчика ранее опроверг информацию о том, что на ребенке якобы тушили сигареты, однако о других телесных повреждениях не упомянул. Также он назвал фейком информацию о насилии и сказал, что малыш просто упал с кирпичей.

В то же время, экс-нардеп Олег Петренко, который первым обнародовал информацию об этом трагическом случае, заявил, что не верит в падение. По его словам, такие травмы получить невозможно, просто упав куда-то.

Между тем, бабушка, которая оказалась в центре скандала и подозрения полиции, ожидает заседания суда. СМИ выяснили, что за ней тянется длинный шлейф криминальных историй. В частности, за грабеж с насилием и нелегальное разведение питомника собак, которые неоднократно кусали прохожих. Однако, по словам соседей, она ни разу не ответила за содеянное.