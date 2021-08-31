Бабушку замученного мальчика из Черкасс арестовали в зале суда

Женщина пробудет под стражей до конца октября.
Жительницу Черкасс, шестилетний внук которой оказался в больнице на грани смерти, арестовали прямо в зале заседания суда.
Виктории Лясовой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Как пишет Укринформ, данное решение предъявила судья Сосновского суда Черкасс Елена Борейко.
Таким образом горе-бабушка будет находиться под стражей до 29 октября.
Между тем, старший группы процессуальных надзорных органов в уголовном производстве Виталий Корнивенко заявил, что суд вынес такое решение, из-за того, что ранее она неоднократно уходила от ответственности.
Как писал Главред, маленького мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами в местную детскую больницу 27 августа. При этом, мальчик, видимо, несколько дней пролежал без сознания. У него образовались пролежни. Кроме того, мальчик попал в больницу с
Отец мальчика ранее опроверг информацию о том, что на ребенке якобы тушили сигареты, однако о других телесных повреждениях не упомянул. Также он назвал фейком информацию о насилии и сказал, что малыш просто упал с кирпичей.
В то же время, экс-нардеп Олег Петренко, который первым обнародовал информацию об этом трагическом случае, заявил, что не верит в падение. По его словам, такие травмы получить невозможно, просто упав куда-то.
Между тем, бабушка, которая оказалась в центре скандала и подозрения полиции, ожидает заседания суда. СМИ выяснили, что за ней тянется длинный шлейф криминальных историй. В частности, за грабеж с насилием и нелегальное разведение питомника собак, которые неоднократно кусали прохожих. Однако, по словам соседей, она ни разу не ответила за содеянное.