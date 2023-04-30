"Не можете исправить ошибки прошлого": Подоляк разнес Меркель за высказывания о РФ и войне в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в ее недавнем интервью о войне в Украине.
По словам Меркель, ее политика по отношению к России "была правильной". В ответ на такое заявление, Подоляк сказал, что такие заявления Меркель звучат как оправдание, а Украина не сядет за стол переговоров со страной-террористом.
"Экс-канцлер Меркель, поставившая Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается: "Я сделала все, чтобы Россия не начала войну, и потому получила... российский дешевый газ". Фантастика. Ведь война не началась, правда? Дальше автор Минско-Нормандского формата продолжает: "Нужно думать о переговорах, не все миротворцы мыслят по-путински" Один вопрос: переговоры о чем? Опять о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть... ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками? Неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко презирать свободу, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту? Если не можете исправить ошибки прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора", — говорится в сообщении советника руководителя ОП в Twitter.
Что заявила Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что якобы пыталась остановить вторжение России в Украину в 2022 году и призвала готовиться к переговорам.
В интервью Меркель сказала, что пыталась предотвратить полномасштабную войну России и Украины с помощью дипломатических инструментов, которые были в ее распоряжении. Однако политик не стала уточнять, что именно она делала.
"Я пыталась с помощью того, что было в моем распоряжении, предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Дипломатия – это необходимость", – сказала бывший канцлер.
Смотрите видео о том, как Меркель может стать участником переговоров Украины и РФ.
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