Меркель заявила, что пыталась остановить Путина от вторжения и заговорила о переговорах с РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после 14 месяцев кровавой войны России в Украине продолжает делать акцент на дипломатии.

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Ангела Меркель заявила, что пыталась остановить вторжение РФ в Украину / Фото: УНИАН, пресс-служба АП РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что якобы пыталась остановить вторжение России в Украину в 2022 году и призвала готовиться к переговорам.

В интервью немецкому изданию ZEIT. Меркель сказала, что пыталась предотвратить полномасштабную войну России и Украины с помощью дипломатических инструментов, которые были в ее распоряжении. Однако политик не стала уточнять, что именно она делала.

"Я пыталась с помощью того, что было в моем распоряжении, предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Дипломатия – это необходимость", – сказала бывший канцлер.

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На вопрос о вероятных сценариях завершения войны РФ против Украины Меркель отметила, что не хочет это комментировать. В то же время немецкий политик сделала акцент на дипломатию, мол, нужно думать о будущем сценарии, при котором могут состояться переговоры.

Меркель также в очередной раз назвала верным шагом создание после аннексии Крыма в 2014 году так называемого "Минского процесса". По ее словам, тогда Германия как никто другой тогда была обеспокоена судьбой Украины.

"Я поддерживаю эти дипломатические попытки. Я была наиболее интенсивно обеспокоена Украиной. К моему большому сожалению, было достаточно много тех, кто не был настолько заинтересован. К примеру, в Европейском Совете именно Германия и Франция стремились к урегулированию конфликта на востоке Украины", – заявила Меркель.

Заявления Меркель о войне в Украине

В октябре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир в Европе может существовать лишь "при участии России". Она призвала мир не игнорировать ядерные угрозы РФ в сторону Украины.

В декабре прошлого года Меркель говорила, что война обязательно закончится за столом переговоров. При этом не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине.

Тем временем глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Ангела Меркель несет ответственность за войну в Украине из-за решения заблокировать ее вступление в НАТО в 2008 году.

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