"Не надо делать из этого катастрофы": эксперт спрогнозировал сдачу Соледара

Сейчас и Соледар, и Бахмут являются горячими точками, стратегическая динамика сохраняется именно в пользу Украины, сказал эксперт.

ВСУ, Черник / УНИАН, скриншот из видео

Военный эксперт Петр Черник в интервью Главреду рассказал, какие шансы у России захватить город Соледар.

"Чем это все завершится, пока трудно сказать. На эту минуту оперативного окружения нет, ВСУ дают гигантский отпор врагу. И, на мой взгляд, Соледарско-Бахмутская дуга – это своеобразный Верден, где в 1916 году немцы и французы выясняли отношения во время Первой мировой войны. Та битва вышла с нулевой суммой, потому что в ней не одержала победу ни одна из сторон, но в ней Германия подорвала свои стратегические боевые силы. И от генерации наступления и успеха они постепенно перешли к отступлению, а затем и к поражению. Поэтому, на мой взгляд, эта точка на восточном плацдарме является такой, где перемалывается стратегический потенциал РФ. Возможен ли тактический уход из Соледара? Да, но не надо делать из этого катастрофы. Потому что если оба города разрушат до фундамента, как это произошло в Северодонецке, то не будет логики в их удержании", - говорит эксперт.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Эксперт напомнил, как повлиял уход ВСУ из Северодонецка.

"Но до этого еще далеко. Тем более, как мы помним, после ухода из Северодонецка буквально за месяц ВСУ показали блестящую операцию на Харьковщине, а впоследствии и на Херсонщине. Война – это путь обмана, это невероятно динамичное явление. И несмотря на то, что сейчас и Соледар, и Бахмут являются горячими точками, стратегическая динамика сохраняется именно в пользу Украины. И то, что вторая армия мира по новым вычислениям не может нанести огневого поражения пятнадцатой армии – это само по себе феномен", - добавил он.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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