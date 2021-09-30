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"Не тот уже Брюссель": Кулеба призвал реально оценивать возможность Украины вступить в ЕС

30 сентября 2021, 13:43
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Переговорный процесс идет, но на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты, сообщил Кулеба.

Евроинтеграция
Евроинтеграционные процессы в ЕС сейчас идут сложно / uainfo.org

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя перспективы Украины стать членом Евросоюза, заявил, что ЕС переживает "не лучшие времена", и проблемы со вступлением сейчас есть и у балканских стран, которым давно пообещали членство.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь – не тот уже Брюссель и река Эльба не та ... Много проблем, и мы видим, как трудно дается евроинтеграция балканским странам", – сказал он во время последнего брифинга, который публикует пресс-служба МИД.

Кулеба призвал быть "реалистичными идеалистами" – верить в лучшее, что в результате страна вступит в ЕС, но реально оценивать возможности получить членство прямо сейчас.

Министр уточнил, что сейчас между Украиной и ЕС продолжается переговорный процесс. Однако в МИД интересуются не большими целями, а конкретными экономическими результатами.

"А это конкретные шаги по интеграции Украины во внутренний рынок, по развитию нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий для путешествий граждан Украины. Мы должны открыть все окна сотрудничества ЕС, прежде чем ЕС откроет для нас двери", – сказал Кулеба.

Возможное вступление Украины в ЕС: последние новости

  • Ранее Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.
  • Президент Эстонии сделала неутешительный прогноз для украинцев. Керсти Кальюлайд отметила, что Украину от вступления в ЕС отделяют многие годы тяжелого труда.
  • В то же время британский историк, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета (США) Нил Фергюсон заверил, что нет никаких аргументов против того, чтобы Украина была в ЕС, а Европа "просто хочет добиться того, чтобы Украина выполнила требования для того, чтобы соответствовать критериям членства".
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евроинтеграция Дмитрий Кулеба Европейский союз
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