"Не уподобляйтесь сатане": в ОП призвали украинцев гуманно относиться к военнопленным

Пленные / УНИАН

Советник главы ОП Алексей Арестович призвал гуманно относиться к военнопленным и не нарушать Женевскую конвенцию, чтобы у западных критиков не было повода давить на свою власть для отказа помощи Украине.

Арестович отметил, что ненависть к военнопленным понятна - они бомбят мирные города, от них гибнут мирные жители и дети, у нас армия европейского государства.

Категорически запрещается варварское обращение с пленными. Во-первых, это нас расчеловечивает. А в войне очень важно держать правильное состояние сознания. Мы - воины света, мы не фашисты. Не уподобляйтесь сатане, ибо это означает проиграть сатане. Даже если остаться в живых", - отметил Арестович.

Также он подчеркнул, что наши западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты.

Читайте также"Я здесь хочу остаться": российский пленный шокировал рассказом о том, как попал в Украину"Только Женевская конвенция. Выставляя видосики с "залихватскими" допросами, вы серьезно усиливаете тех людей на западе, которые говорят что "ага, Украина нарушает Женевскую конвенцию, совершает военные преступления, не все так однозначно" и прочее. И у же правительства запада под давлением соответствующих лобби ставят вопрос о том, что "Ну как вам теперь помогать? Сложновато будет", - пояснил Арестович.

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Советник главы ОП отметил, что у военнопленного можно только спросить номер воинской части, его имя и фамилию и на этом все.

"Дальше только специальные органы ведут соответствующее дознание. Помните, что в Украине работает прокуратура по криминальным делам и военные преступления - это обвинения, которые могут быть предъявлены и Украине. Давайте оставаться людьми", - подытожил Арестович.

Напомним, ранее мы сообщали, что силами украинских ПВО был сбит российский самолет в окрестностях Чернигова.

Глава Черниговской ОГА (ВГА) Вячеслав Чаус позже сообщил, что в Чернигове был задержан пилот сбитого российского самолета СУ-34. Второй пилот погиб.

Выживший российский пилот Красноярцев попал в плен. На допросе он уверял, что это его первый вылет в направлении Чернигова.

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