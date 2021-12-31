Небо Украины под серьезной охраной: более тысячи военных останутся на страже "воздуха" в Новый год

Истребители Миг-29 будут прикрывать небо Украины в новогоднюю ночь / Укроборонпром

В ночь на Новый год 2022 более тысячи военных Воздушных сил Вооруженных сил Украины проведут мониторинг воздушного пространства над государством и за его пределами. Наблюдение за ситуацией будет проводиться при помощи локационных станций, а прикроют небо С-300, Бук-М1, Су-7 и МиГ-29.

Как сообщает Армия информ, в новогоднюю ночь тысяча военнослужащих ВС ВСУ продолжат боевое дежурство и будут охранять воздушное пространство украинского государства.

Мониторинг проведут при помощи десятков радиолокационных станций. Прикрывать небо будут зенитные ракетные дивизионы дивизионы С-300, Бук-М1, а также очередные звенья Су-27 и МиГ-29.

Напомним, ранее бойцы Операции объединенных сил на Донбассе поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством. Они пожелали людям счастья, добра и благополучия. Военнослужащие призвали верить в победу Украины.

Войска РФ у границ Украины

Разведывательная компания Maxar Technologies 24 декабря опубликовала спутниковые снимки, на которых фиксируется усиление военного присутствия России у границ Украины. Речь идет о военной технике в оккупированном Крыму, а также на полигоне Солоти, в городе Ельня и на полигоне Погоново недалеко от Воронежа.

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Американское издание Foreign Policy показало карту Министерства обороны Украины, на которой указано концентрация российских войск у украинских границ.

Журналисты отмечают, что больше всего войск России дислоцируется на восточной границе Украины. Там находятся 10 батальонно тактических групп. В Беларуси размещены авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курске лагерь с оружием и боевой техникой. Россия возле своих рубежей также разместила четыре бригады и укомплектовала их ракетами Искандер, в зоне досягаемости которых вся Украина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что сейчас опасности наступления России нет. Для проведения военной операции Москве понадобится 500-600 тысяч военнослужащих. Такого числа российских войск у украинских кордонов пока нет.

30 декабря Данилов заявил, что в январе, феврале или марте военного вторжения России в Украину не ожидается, так как Москва не готова к такому развитию событий.