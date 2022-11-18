Немного потрусило: в Украине случилось землетрясение

Землетрясение в Украине / pixabay

В пятницу, 18 ноября, в одной из областей Украины случилось землетрясение.

Как свидетельствуют данные Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в Черновицкой области.

Землетрясение случилось магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

"Землетрясение зафиксировали в пятницу, 18 ноября, в полночь. Его эпицентр был расположен в районе города Новоднестровска, на глубине 4 км", - говорится в сообщении.

В центре специального контроля отмечают, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым.

Следовательно, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, 21 января, в Днепропетровской области в районе Кривого Рога было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

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