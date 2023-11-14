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Неутешительный прогноз: The Economist рассказали, сколько продлится война в Украине

Руслана Заклинская
14 ноября 2023, 17:18
Война в Украине, которая является крупнейшей в Европе с 1945 года, не показывает признаков завершения.
Неутешительный прогноз: The Economist рассказали, сколько продлится война в Украине
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com Генштаб ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Учитывая эскалацию военных конфликтов в мире и углубление напряженности, эксперты и западные чиновники высказывают тревожные прогнозы относительно будущего. В частности, по данным The Economist, в Украине война с Россией может продолжаться еще по крайней мере пять лет.

"Западные официальные лица все больше считают, что война в Украине может затянуться еще на пять лет, и ни Россия, ни Украина не готовы уступить, но и не смогут выйти из тупика," - отметили в статье.

Автор статьи подчеркивает, что мир переживает "не самые счастливые времена". Отмечается, что современная обстановка в мире является одной из самых неопределенных из-за угрозы расширения войны между Израилем и ХАМАС на весь Ближний Восток, а также столкновений США и Ирана. При этом война в Украине, которая уже является крупнейшей в Европе с 1945 года, не показывает признаков завершения.

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Автор статьи убежден, что в случае продолжения этих конфликтов Запад будет стоять перед сложными вызовами. Он сравнивает нынешнюю ситуацию с эрой "холодной войны", когда мир был организован, а глобальные вызовы были частями стратегической борьбы между сверхдержавами.

Также в статье The Economist подчеркивается, что в современном мире, в отличие от "организованного мира" во время "холодной войны", ситуация больше напоминает приготовление пищи на многих конфорках, где каждая из них грозит закипеть. В случае наступления нового серьезного кризиса Запад может оказаться в тяжелом положении.

"Даже без войны военный потенциал Запада испытывает огромное давление в ближайшие годы. Война в Украине стала напоминанием о том, сколько боеприпасов тратится в больших войнах, а также о том, насколько скудными являются западные арсеналы — и средства их пополнения — на самом деле," - говорится в статье.

Помимо этого, противники могут использовать нарастающий хаос в мире в свою пользу. В частности, указывается на возможные угрожающие действия со стороны России во время кризиса вокруг Тайваня. Такие маневры могут направляться на отвлечение внимания Соединенных Штатов и привлечение к себе внимания союзников.

Прогнозы, относительно войны в Украине

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик сказал, что война в Украине будет долгой и в этом году она не закончится. Также он отметил, что на фронте возможно снижение интенсивности боевых действий и начало переговорного процесса по вопросам обмена пленных, создание определенных зон для перемещения людей, возвращение к зерновому соглашению.

Ранее в интервью Главреду, майор ВСУ Алексей Гетман сказал, что война продлится еще в следующем году. Он добавил, что на фронте начинает ощущаться нехватка живой силы, а военным нужна замена и отдых.

Также военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский рассказал, что России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны. К тому же, оккупантам нет нужды просить оружие у партнеров.

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война в Украине война России и Украины
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