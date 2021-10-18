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Невестка покойного Кернеса оказалась в центре скандала из-за украинофобского анекдота

18 октября 2021, 20:38

В Сети призвали украинцев бойкотировать товары ТМ, владелицей которой является женщина.

Кернес
Украинцы бурно отреагировали на анекдот от Приваловой / УНИАН

Невестка экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова оскандалилась украинофобским анекдотом про бандеровцев. За это она уже получила от украинцев бойкот продукции торговой марки Yaro, владелицей которой она является.

"Невестка Кернеса, сестра нардепа из "Слуги народа" Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским анекдотом", – сообщил на своей странице в соцсети активист Сергей Стерненко.

Все началось несколько дней назад, когда Привалова опубликовала фото со своим мужем, сыном Кернеса Даниилом Приваловым на фоне Красной площади в Москве. В комментариях под заметкой украинцы возмутились тем, что родные украинских политиков поехали в Москву, некоторые назвали их "сепаратистами".

В свою очередь Привалова решила не оправдываться из-за путешествия в столицу страны-агрессора. Вместо этого она написала украинофобский анекдот о бандеровцах.

Стерненко призвал известные украинские торговые сети отказаться от сотрудничества с Приваловой, поскольку они торгуют ее печеньем. А уже сегодня, 18 октября, активист сообщил, что от товаров бренда Приваловой отказалась компания Rozetka. Теперь на сайте интернет-магазина не продаются сладости и печенье Yaro.

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"Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров было удалено, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит пометка "нет в продаже". Это единственное правильное решение, которое может быть в такой ситуации", – написал активист.

Бойкот товаров невестки Кернеса / коллаж из скриншотов Сергея Стерненка

Через несколько часов после этого на странице Yaro в инстаграме наконец появилось сообщение на тему скандала. В тексте, кроме "сухих" извинений, отмечается, что идея компании "с самого первого дня ее основания была сугубо украинской".

Ранее Главред уже сообщал, что киевские школьники потроллили учительницу-"ватницу" песней о Бандере.

viber
Геннадий Кернес бандеровская идеология Сергей Стерненко
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