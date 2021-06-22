Носи усы - не бойся: В Киеве разоблачили усатого мужчину, который прикидывался нищенкой

В Киеве разоблачили усатого мужчину, который прикидывался нищенкой / скриншот из видео

В центре Киева разоблачили мужчину, который занимался мошенничеством под видом дряхлой старушки. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Киев Сейчас.

К бабушке, которая просила милостыню, подошел парень. Видимо, заметив малосвойственную пожилому человеку живость движений. Нищая была в черной куртке и в платке. Она лежала, склонив лицо к тротуару.

В подписи к видеозаписи инцидента говорится, что парень почувствовал неладное, когда проходил мимо нищей.

"Бабушка" пыталась прикрыть лицо. Но густые усы были слишком заметны.

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Напомним, ранее в Киевской области задержали мошенницу-рецидивистку, которой вменяют более двадцати преступных эпизодов. Как говорят копы, прикидываясь сотрудницей энергетической компании, мошенница вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек, присваивала их вещи: ювелирные украшения, деньги и мобильные телефоны.