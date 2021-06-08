Более 20 преступлений: на Киевщине копы сцапали мошенницу-рекордсменку

На Киевщине копы сцапали мошенницу-рекордсменку / Нацполиция по Киевской области

В Киевской области задержали мошенницу-рецидивистку, которой вменяют более двадцати преступных эпизодов. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции по Киевской области.

Как говорят копы, прикидываясь сотрудницей энергетической компании, мошенница вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек, присваивала их вещи: ювелирные украшения, деньги и мобильные телефоны.

"Женщина рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение в 40 000 вольт, а поэтому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении", — заявил руководитель Киевской областной полиции Андрей Небытов.

Женщина присваивала ювелирные украшения других людей/ Нацполиция

По его словам, в середине мая в полицию начали поступать сообщения от граждан о том, что их обманула неизвестная женщина. Истории пострадавших были похожи, приметы аферистки, предоставленные ими, совпадали.

Кроме того, правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленницы. Мошенницей оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, которая не имеет постоянного места жительства − ранее неоднократно судимая. Во время личного досмотра полицейские изъяли у злоумышленницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещдоков.

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Напомним, ранее в Киеве открыли уголовное производство в отношении 18-летней девушки, которая разместила объявление о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте во время локдауна.

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен

По данному факту было начато уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка официального документа),