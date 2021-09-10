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Новая "зрада" из Прибалтики: в Латвии намекнули на проблемы для ЕС из-за Украины

10 сентября 2021, 08:52

Украинане готова к вступлению в Евросюз, говорит Юрис Пойканс.

Эгилс Левитс, зеленский
Президент Латвии Эгилс Левитс (в центре) и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс заявил о том, что страны Евросоюза "не хотят получать новые проблемы" из-за Украины.

В интервью Европейской правде латвийский дипломат подчеркнул, что членство в Европейском союзе предполагает соглашение 27 стран-участников сообщества.

"И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", — отметил он.

Глава латвийской дипломатической миссии в Украине уточнил, что страны, выступающие против принятия новых стран в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые "уже готовы к вступлению".

"Никто не хочет получать новые проблемы", — добавил Пойканс.

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Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не отвечает необходимым требованиям для вступления в Европейский союз.

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Она говорит, что ЕС должен быть смелее в вопросе расширения, в то же время Украина пока не подходит под требования членства.

"Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - заявила Кальюлайд.

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