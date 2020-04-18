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Запредельный уровень дыма и пыли: появился прогноз исчезновения смога над Киевом

18 апреля 2020, 16:50

В ближайшие дни осадки в Киеве не ожидаются.

Киев, смог, туман
Киев окутал дым пожаров / Фото Подробности

Радиационный фон в Зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом во время ежедневного совещания президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Президенту Украины сообщили, что угрозы стратегическим объектам Зоны отчуждения, таким как Укрытие, хранилище радиационных отходов и т.д., нет. "В Житомирской области же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОстались тлеющие пни: стали известны катастрофические последствия пожара под ЧернобылемВ Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

Как подчеркнул заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, в Киеве в субботу в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.

"По состоянию на 17 и 18 апреля качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - отметил он.

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Загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области: в ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится, но уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве, объяснил он.

Напомним, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади. В зоне отчуждения сгорело много отселенных сел, уничтожены базы отдыха. 

Николай Чечеткин пожар загрязнение
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