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Обещанные США и Германией ЗРК "Patriot" не спасут Украину от российских ракет - эксперт

10 марта 2023, 15:35
Валерий Романенко уверен, что нам нужно гораздо больше этих комплексов
ЗРК Patriot, Валерий Коваленко
ЗРК Patriot, Валерий Коваленко / Википедия, скриншот

Украине недостаточно двух систем ПВО "Patriot", которые США и Германии пообещали передать нашей стране, считает авиационный эксперт, научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко.

В интервью Главреду он объяснил, что сейчас мы не можем поражать три типа ракет – Х-47М "Кинжал", Х-22 и С-300.

"То есть аэробаллистические и ракеты противовоздушной обороны, потому что из-за их большой скорости комплексы просто не успевают их поражать. Нам обещано два "патриота", по одному от США и Германии. Минимум один SAMP-T, который является европейским аналогом этой системы, и несколько NASAMS, которые при условии удачного размещения тоже способны поражать ракеты Х-22 и С-300, но не "Кинжал", - пояснил эксперт.

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Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

Также он подчеркнул, что нам нужно гораздо больше этих комплексов, но если сейчас уровень уничтожения крылатых ракет достигает 70%, а в некоторых случаях 80%, то тогда он может вырасти до 90%, и с нуля до 20-30% – количество сбитых "Кинжалов", Х-22 и С-300.

"Радикально с этими двумя комплексами ничего не изменится – в основном, Х-22 и "Кинжалы" как попадали, так и будут. То есть они будут прорывать ПВО, но количество таких прорывов будет меньше. Потому что в США, например, таких комплексов около 200, в Нидерландах с их маленькой территорией около восьми таких комплексов. Два комплекса и две дополнительные пусковые установки качественно картинку не изменят. Но шансы будут, и какие-то районы мы сможем прикрыть", - подытожил эксперт.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot. Но позже Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой при переводе его заявления.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ЗРК Patriot
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