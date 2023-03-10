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Украина уже могла получить первую систему ПВО Patriot – Financial Times

10 марта 2023, 09:10
Первая система ПВО Patriot в Украине пока еще не введена в эксплуатацию, пишут журналисты.
Patriot, ВСУ
Украина могла получить первую систему ПВО Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Украина, по всей вероятности, уже получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, о чем ранее сообщали официальные круги Польши, однако позже не подтвердили эту информацию.

Информацию о переброске в Украину первой системы американской ПВО Patriot распространило авторитетное издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Впрочем, в материале уточняется, что пока первая система ПВО Patriot в Украине не введена в эксплуатацию и поэтому не применялась против ракет "Кинжал" во время ракетного удара РФ 9 марта.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Как известно, 9 марта российские оккупанты в течение суток осуществили пуск десяток ракет различного базирования, 34 из которых были уничтожены и еще 8 не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед-136", половина которых была сбита.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

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