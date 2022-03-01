Обстрел воинской части в Ахтырке: погибли более 70 человек

В Ахтырке продолжают разбирать завалы / Фото t.me/Zhyvytskyy

В результате артиллерийского обстрела воинской части в Ахтырке Сумской области число погибших может достигать более 70 человек.

"Ахтырка страдает больше всего, она первой начала давать отпор врагу", – рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в прямом эфире 1+1.

В настоящее время спасатели продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГосЧС, добровольцы.

"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших двухсотых готовим", – сообщил Живицкий.

Он заверил, что враг тоже получает по заслуге.

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"Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", – добавил глава ОГА.

Как сообщал Главред, на Ахтырку в Сумской области российские захватчики сбросили запрещенные во всем мире вакуумные бомбы.

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