Обстрел воинской части в Ахтырке: погибли более 70 человек

Ахтырка на Сумщине больше всего страдает от действий врага. Она первой начала давать отпор оккупантам, рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
В результате артиллерийского обстрела воинской части в Ахтырке Сумской области число погибших может достигать более 70 человек.
"Ахтырка страдает больше всего, она первой начала давать отпор врагу", – рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в прямом эфире 1+1.
В настоящее время спасатели продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГосЧС, добровольцы.
"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших двухсотых готовим", – сообщил Живицкий.
Он заверил, что враг тоже получает по заслуге.
"Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", – добавил глава ОГА.
Как сообщал Главред, на Ахтырку в Сумской области российские захватчики сбросили запрещенные во всем мире вакуумные бомбы.
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