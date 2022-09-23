"Очень много женщин и детей": в Изюме закончили эксгумацию и подняли 436 тел из братской могилы

Захоронение в Изюме / скриншот

23 сентября в Харьковской области в освобожденном городе Изюм закончили эксгумацию массового захоронения убитых оккупантами людей.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram и первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев на брифинге в Military Media Center 23 сентября, всего подняли 436 тел, среди которых есть дети.

"Сегодня заканчивается эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные", - заявил Синегубов.

Пантелеев сообщил, что на момент его доклада было поднято из земли 427 тел погибших. Из них 202 – это тела женщин, 189 – тела мужчин, 5 – детей.

Он добавил, что 11 тел были настолько изуродованы, что полиция даже не может сейчас установить их пол – этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты.

Также в братской могиле в Изюме обнаружили 21 тело украинских военнослужащих, большинство из них имеют признаки насильственной смерти.

Точную причину гибели каждого гражданина, по словам Пантелеева, будут устанавливать в результате дополнительных экспертных исследований.

Синегубов заявил, что также будут выяснены обстоятельства гибели каждого человека, чтобы "их родные и близкие узнали правду, а убийцы были наказаны".

Массовое захоронение в Изюме не одно

Как говорит Синегубов, такое массовое захоронение не единственное в Изюме – уже нашли по меньшей мере еще 3 таких места в этом районе, также есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины.

Освобождение Изюма

Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сделал заявление о том, что войска России бегут из оккупированного Изюма в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Другой боец украинской армии Тарас Березовец говорил, что военные приблизились к установлению контроля над городом.

Вечером того же дня Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как силы обороны Украины зашли в Изюм. На въезде сразу соорудили украинский блокпост. В городе появилась государственная символика.

11 сентября бойцы батальона "Карпатська Січ" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

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