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Очередная "мажорная" авария в Харькове: жертва отлетела на встречную полосу

28 октября 2021, 19:29
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Пострадавшая от удара отлетела на встречную полосу, где её переехал не успевший затормозить автомобиль Lanos.

В Харькове произошла еще одна смертельная авария

Сегодня вечером в Харькове произошло еще одно жуткое ДТП с участием автомобиля Infiniti. Под колесами авто погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков.

За рулем автомобиля премиум-класса находилась девушка, которая сбила пешехода.

Пострадавшая от удара отлетела на встречную полосу, где её переехал не успевший затормозить автомобиль Lanos.

Другие подробности смертельной аварии не сообщаются.

Резонансное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень, именуемый в городе местным "мажором".

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Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водителю Infiniti грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП.

Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил. Ближайшие 60 суток подросток проведет в следственном изоляторе.

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