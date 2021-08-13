Очередное разоблачение "нищенки": во Львове попрошайка-инвалид оказалась ходячей

Женщина самостоятельно сошла с маршрутки / Скриншот

В Сети появилось интересное видео "исцеления" попрошайки. Во Львове женщина целыми днями сидит на инвалидной коляске в центре города и просит прохожих о помощи. Однако на место "дислокации" она прибывает на своих собственных двух ногах.

Видео, как женщина выходит из маршрутки случайно сняли прохожие. На кадрах видно, как нищенка сходит из общественного транспорта держа в руках инвалидную коляску. Снять "транспортное средство" ей помогают прохожие.

Потом те же самые "видеооператоры" фиксируют на камеру, как она сидит на коляске и просит милостыню. У женщины спросили, может ли она ходить, на что та кивнула - "нет".

Напомним, ранее в Киеве бабулька просила милостыню у торгового центра. Выяснилось, что ежедневно попрошайка зарабатывает порядка 900 гривен, которые тут же тратит в супермаркете, а потом, прикупившись, едет домой на такси.

Также ранее в Киеве 90-летняя бабушка, прикинувшись больной и голодной развела мужчину на обед в "Пузатой хате", куда он ее еще и подвез на собственном авто. Оказалось, что живет она в квартире, полной собак, которых жестоко убивает и подбрасывает в шахту лифта, чтобы сделать зло соседям.