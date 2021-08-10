УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США

10 августа 2021, 13:44
Прослушать новость
Остановить

Школьница получила грант на 15$ тысяч на обучение в Государственном университете Нью-Йорка.

Украинская школьница изобрела способ очистки рек без механического вмешательства / Скриншот видео Виктории Панченко

Ученицу 10-го класса Новокаховской школы №1 Викторию Панченко официально признали гением в Соединенных Штатах Америки за проект очистки рек природным способом без механического вмешательства. Она получила грант на 15 тысяч долларов и право пройти обучение в Государственном университете Нью-Йорка.

Как сообщается на странице сообщества Образовательная ассамблея в Facebook, девушка с Херсонской области предложила проект очистки речных вод при помощи камыша, который способен выделять из воды специальные вещества, которые ее не загрязняют.

Для запуска своего авторского проекта, Виктория предлагает создать и применить специальные конструкции плавающего понтонного типа, после чего разместить их в воде. Такой механизм поможет очистить реки природным способом, не прибегая к вмешательствам, которые могут навредить естественной среде.

школьники гранты Херсонская область
Сейчас вы просматриваете новость «Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к праздникуДень Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к празднику Названы привычки, которые провоцируют деменциюНазваны привычки, которые провоцируют деменцию Тарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дняТарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дня Гороскоп на сегодня 6 августа для всех знаков Зодиака: опасность на дороге, вознаграждение и хлопотыГороскоп на сегодня 6 августа для всех знаков Зодиака: опасность на дороге, вознаграждение и хлопоты День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к праздникуДень ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

Последние новости

13:58

В Киеве врач без денег отказал в срочной помощи ребенку: подробности скандала

13:56

Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Видео

13:55

В Днепре будут поощрять спортсменов парусного спорта: в горсовете рассказали подробности

13:51

Еще один удар: Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко

13:44

Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США Видео

Реклама
13:38

Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде

13:35

Лукашенко ждет, что Киев позвонит и что-то предложит или попросит мнение

13:30

Призерам ОИ-2020 выплатят $2 млн: кто из украинских атлетов заработает больше всех Видео

13:12

"Большая стройка" отремонтирует трассу Т-07-37, которая ведет к бальнеологическим курортам Закарпатья

13:09

Зеленский оставил конкурентов позади: свежий президентский рейтинг показал фаворитов украинцев

13:04

Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты Видео

13:00

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

12:54

Школы с 1 сентября на удаленке: как будут работать заведения, где учителя не укололись от COVID-19 Видео

12:48

В КГГА рассказали о подготовке к локдауну: вводят систему спецпропусков на транспорт Видео

12:00

Украина в ООН призвала Россию прекратить агрессию и сделала заявление по Черному и Азовскому морям Видео

11:58

Скандал на Буковине: водитель автобуса выгнал из салона бойца ООС со словами "я его туда не посылал"

11:32

Магнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититься

11:23

"Дикое уродство": Фарион назвала Магучих "биомусором" и потребовала вернуть ее олимпийскую медаль Видео

11:02

Резкое похолодание и семь дождевых периодов: синоптик уточнил прогноз погоды на август в Украине

10:48

Назван напиток, который может уберечь от болезни Альцгеймера

Реклама
10:44

Фото голыми и предложение интима: известного актера Талашко обвинили в домогательствах Видео

10:14

Pfizer vs Moderna: ученые раскрыли, какая вакцина эффективнее от Дельта-штамма Видео

09:39

Скандал с Магучих: Беленюк поддержал легкоатлетку после ее фото с россиянкой Видео

09:21

Когда украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды-2021: где и когда смотреть Видео

08:58

"Пошла вон, утырочная": в Киеве в супермаркете вспыхнул скандал из-за маски Видео

08:42

В моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цвет Фото

08:22

Коронавирус в Украине 10 августа: за сутки поставили 781 новый диагноз

08:15

Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз Видео

08:09

Газовая война РФ с Европой и блокада СП-2: эксперт назвал главную проблему запуска проекта Газпрома Видео

07:47

Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Видео

07:45

Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" мнение

07:10

Разрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления Лукашенко Видео

07:07

В яхт-клубе Днепра держат на привязи искалеченную овечку Видео

06:37

Можно спутать с сезонной аллергией: врач назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта Видео

06:30

Белорусская оппозиция – наибольший факап года: почему Беларуси не грозят вновь массовые протесты мнение

06:02

Дарья Петрожицкая разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

05:28

Напился и чемоданом притворился: в Шереметьево мужчина пытался сдаться в багаж и застрял в сканере Видео

05:02

Ученые рассказали, как связано плавание и работа мозга с памятью

04:23

Дарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрах

03:50

Может продлить жизнь: назван самый полезный перекус

Реклама
03:02

Антитела от других коронавирусов обеспечивают легкое течение COVID-19 - эксперты Видео

02:16

В Пакистане толпа мусульман требует казнить 8-летнего ребенка за то, что он помочился на ковер

01:37

Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять арбузы

00:51

Сколько нужно спать в разном возрасте - ответ экспертов

09 августа, понедельник
23:52

Названы привычки от которых нужно отказаться, чтобы прожить дольше Видео

23:45

Выяснились дата и время прощания с художником Александром Ройтбурдом

23:20

Бывший муж Ани Лорак снова засветился с молодой пышногрудой брюнеткой Видео

23:05

Беленюк резко раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде-2020 Видео

22:59

Алла Ландар: "Летопись жизни" - новая страница увековечения всенародного уважения и памяти государственных деятелей в Украине актуально

22:57

В МИД Украины предупредили Беларусь о "последствиях" из-за обвинений Лукашенко Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять