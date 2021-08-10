Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США

Украинская школьница изобрела способ очистки рек без механического вмешательства / Скриншот видео Виктории Панченко

Ученицу 10-го класса Новокаховской школы №1 Викторию Панченко официально признали гением в Соединенных Штатах Америки за проект очистки рек природным способом без механического вмешательства. Она получила грант на 15 тысяч долларов и право пройти обучение в Государственном университете Нью-Йорка.

Как сообщается на странице сообщества Образовательная ассамблея в Facebook, девушка с Херсонской области предложила проект очистки речных вод при помощи камыша, который способен выделять из воды специальные вещества, которые ее не загрязняют.

Для запуска своего авторского проекта, Виктория предлагает создать и применить специальные конструкции плавающего понтонного типа, после чего разместить их в воде. Такой механизм поможет очистить реки природным способом, не прибегая к вмешательствам, которые могут навредить естественной среде.