Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье

О гибели Игоря Табанюка на Прикарпатье сказали его друзья / Сюжет ТСН

В результате аварии легкомоторного спортивного самолета на Прикарпатье погиб один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк. Профессиональный летчик совершил свой первый полет еще 40 лет назад. Он занимался развитием малой авиации в Коломые. Пилот переехал туда еще в 1985 году вместе со своей супругой.

О гибели Табанюка стало известно корреспондентам ТСН от друзей летчика. Его хорошо знали в Украине. Именно с Табанюком ведущий 1+1 Дмитрий Комаров установил рекорд максимального количества посещений аэродромов в стране всего за 3 суток. Табанюк множество раз был героем сюжетов ТСН о малой авиации.

Известно, что Игорь Табанюк был профессиональным летчиком, главой общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая работала над развитием аэропорта малой авиации в Коломые. Первый свой полет Табанюк совершил 40 лет назад, он занимался развитием малой авиации в Коломые.

Табанюк – сын военного пилота. Родился летчик в Узбекистане, окончил Черниговское высшее военное авиационное училище. Вместе с супругой переехал в Коломыю в 1985 году.

В училище летчик летал на L-39 и МиГ-21. Позже ему удалось освоить Як-28 и Су-24 МГ. В течение 6 лет командовал эскадрильей в Коломые, был заместителем командира полка по летной подготовке.

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Погибли и трое иностранных граждан, которые находились в самолете во время полета.

Главред сообщал: в среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области, возле села Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал легкомоторный спортивный самолет. После падения воздушного судна случился пожар.

СМИ со ссылкой на МВД утверждали, что погиб легендарный украинский летчик Игорь Табанюк. Погибли и три гражданина США.