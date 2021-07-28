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В Ивано-Франковской области на частный дом рухнул самолет: СМИ сообщают о гибели летчика Табанюка

28 июля 2021, 15:11

В результате трагедии погибли четыре человека.

/ ГСЧС

В Ивано-Франковской области, возле села Шепаровцы Коломыйского района, в среду, 28 июля, на частный дом упал легкомоторный спортивный самолет. После падения самолета произошел пожар. Погибли четыре человека.

Как сообщает ГСЧС, трагический инцидент произошел сегодня около 13:40 возле села Шепаровцы Коломйского района. Самолет упал на частный дом и загорелся.

В 13:58 спасателям удалось локализовать пожар. В тушении принимали участие 10 человек. Задействованы 3 единицы спасательной техники.

На данный момент известно, что все погибшие были в самолете.

По информации Teelegram-канала Политика страны, погиб Игорь Табанюк – легендарный летчик, который был одним из лучших профессионалов в своей сфере. Трое других погибших – граждане США.

Рассматриваются две версии падения самолета: нарушение правил безопасности во время осуществления полетов или неисправность техники.

Новость дополняется.

Прикарпатье новости Ивано-Франковска
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