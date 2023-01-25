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Оккупанты будут атаковать города и села: в разведке назвали сроки наступления РФ

25 января 2023, 17:46
Продолжается перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.
Российские военные
Российские оккупанты готовятся к масштабному наступлению / Минобороны РФ

В ближайшее время ожидается новый этап наступления российских оккупантов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Продолжается перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта. Такое заявление он сделал в эфире национального телемарафона.

"Происходит перемещение мобилизационных резервов противника, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", – рассказал представитель ГУР.

Вместе с тем Скибицкий добавил, что весна и начало лета будут решающими в этой войне.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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