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Оккупанты хотят захватить оставшиеся районы Херсонщины и пробиться к Запорожью - западные эксперты

22 мая 2022, 07:23

Американские эксперты отдельно отмечают крайне и крайне высокую концентрацию российских войск в населенном пункте Инженерное (южнее Гуляйполя).

оккупанты, техника
Оккупанты хотят захватить оставшиеся районы Херсонщины и пробиться к Запорожью - западные эксперты / коллаж ВСУ

Российские войска, по всей вероятности, готовятся к наступлению ‒ для того, чтобы захватить северные районы Херсонской области и продвигаться к городу Запорожье, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении. Об этом говорится в новом отчете, который опубликовали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

По данным сотрудников Херсонской облгосадминистрации, оккупанты пополняют свою группировку на севере области, в Высокополье, солдатами из российской глубинки, Архангельска, в ожидании усиления боевой активности в районе границы "Херсон-Николаевская область".

Кроме того, отмечается крайне высокая концентрация российских войск в Инженерном (южнее Гуляйполя) ‒ и это говорит о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, считают аналитики ISW.

Далее, в Мелитополе русские оккупанты вывешивают знамена в честь 220-летия Таврической губернии. И это может свидетельствовать о намерении российских войск превратить оккупированные территории в Херсоне и Запорожье в квазиреспублику (по типу "ЛНР" или "ДНР"). Но, в свою очередь, также подчеркивает отсутствие последовательности у Кремля в решении вопросов оккупации по всей Украине.

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Напомним, ранее в отчете американского Института изучения войны говорилось о том, российские оккупанты на западе Херсонской области укрепляют свои позиции и пытаются захватить Брускинское и Большую Александровку.

Эксперты полагают, что такое положение вещей может улучшить тактическое положение агрессоров на Юге.

Отмечается, что населенные пункты размещаются у границы Херсонской и Николаевской областей, вероятно, позволят российским войскам вести наступательные действия в направлении Николаева.

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Автор: Егор Бунин
новости Херсона новости Украины война России и Украины
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