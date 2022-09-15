Оккупанты Крыма уволили преподавателя техникума за украинскую песню

В Крыму уволили преподавателя за украинскую песню / @volkova_ta

В аннексированном Крыму оккупанты продолжают совершать бредовые отчаянные поступки - на сей раз там уволили преподавателя техникума, который включил в аудитории украинскую песню "Байрактар", пишут местные Telegram-каналы.

Известно, что Андрей Белозёров работал в Белогорском техникуме учителем русского языка.

Министерство образования начало проверку в отношении администрации техникума, которая приняла мужчину на работу. Также проверку проводит полиция.

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Так называемый "советник "главы Крыма" Олег Крючков заявил, что мужчину уволили.

"Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров. Если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", - сказал он.

По данным Telegram-каналов, видео с преподавателем сняли и выложили в сеть его ученики.

Освобождение Крыма

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что освобождение временно оккупированного Крымского полуострова будет зависеть от того, насколько энергично и массированно Запад будет оказывать нам помощь. Он подчеркнул, что рано или поздно Украина вернет себе Крым.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказывал, что в аннексированный Россией Крым возвращаются протестные настроения. Кроме того, многие украинцы, которые вынужденно находятся в оккупации, начинают предоставлять информацию украинским властям. Он подчеркнул, что Крым будет ключевым элементом деблокады украинских территорий, так как РФ превратила полуостров в военную базу, с которой оккупантам идет военная техника.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявлял, что война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, а ВСУ имеют все шансы освободить захваченный Крым. Оккупанты РФ практически исчерпали возможности для наступления.

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