Оккупанты Крыма запретили пиротехнику и дроны: в чем причина

В Крыму запретили использование дронов и беспилотников / Фото УНИАН, pixabay.com

Во временно оккупированном Крыму россияне запретили гражданским использовать пиротехнические средства и беспилотники, говорится в Telegram-канале так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

"Прошу крымчан на время проведения "специальной военной операции" воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым", внесены соответствующие изменения", - пишет Аксенов.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

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