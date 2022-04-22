"Оккупанты лишь оттягивают неизбежность": главное из вечернего обращения Зеленского

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие действия и потуги российских оккупантов в Украине не принесут Кремлю ожидаемую "победу", а итог для захватчиков будет один - поражение и уход с нашей земли.

Об этом сказал президент в своем обращении к украинцам.

"На юге и востоке оккупанты продолжаю делать все, чтобы были поводы говорить про какие-то переговоры. Они накапливают силы, загоняют БТГр. Пытаются даже начать так называемую мобилизацию в оккупированных районах Украины", - рассказал президент.

Зеленский подчеркивает, что ни один из этих шагов не поможет РФ в войне.

"Они могут оттягивать неизбежность, а время, когда они смогут уйти с нашей земли", - сказал глава государства.

Ситуация в Херсоне

Зеленский обратился к жителям южных регионов и призвал их не предоставлять оккупантам свою личную информацию, поскольку ее могут использовать для так званого референдума.

Заполнение каких-то анкет и предоставление паспортных данных российские оккупанты могут использовать не для того, чтобы выдать гуманитарную помощь, а просто, чтобы их переписать.

"Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум. Если будет команда с Москвы реально устроить такой спектакль, ни одни "ХНР" не пройдут", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что Мариуполь продолжает держать сопротивление.

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Пасхальное перемирие

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников", - сказал Зеленский.

При этом глава государства отмечает, что украинцы сохраняют надежду.

"Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", - говорит президент.

Зеленский отметил государственными наградами 202 защитника

Президент Украины подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Всего наградами отмечены 202 защитника Украины. Среди них – 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 8 связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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