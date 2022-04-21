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"Убивали людей для развлечения": Зеленский рассказал новые подробности зверств оккупантов под Киевом

21 апреля 2022, 23:09

Тела были закопаны прямо посреди территории города, возле обычных домов.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

В Бородянке 20 апреля были найдены еще два захоронения мирных людей, убитых российскими оккупантами. В одной из этих могил – тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девушки. Во второй могиле – шесть человек: четыре мужчины и две женщины.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи в парламенте Португалии.

Все люди в Бородянке были убиты, когда российские войска контролировали городок. Тела были закопаны прямо посреди территории города, возле обычных домов.

Президент подчеркнул, что такие захоронения находят во всех громадах сейчас, во всех городах, которые украинские войска освобождают от российских оккупантов.

"Мир уже запомнил название украинского города Буча, который находится в 20 минутах езды от Бородянки. Запомнил страшные фотографии тел убитых прямо на улицах Бучи. Неделями убитые люди лежали на дороге, на тротуарах, рядом с домами. Российские солдаты даже не пытались убрать эти трупы. И не разрешали, кстати, оставшимся в городе местным жителям их похоронить", — рассказал глава государства.

"Уверен, большинство из вас видели те фотографии. Но на них далеко не все, что пришлось пережить местным. Оккупанты убивали людей даже просто для развлечения, а также чтобы ограбить их дома. Людей бросали умирать в колодце. Пытали. Расстреливали. Убивали гранатами в подвалах, где люди скрывались от обстрелов", – рассказал Зеленский.

Он также сообщил, как российские военные убивали беженцев на дорогах. Открывали огонь по машинам, на которых было написано "Дети". Сотни таких расстрелянных и сожженных машин оставались на дорогах.

Сколько людей убито в Киевской области

На сегодня, в В Киевской области, оккупанты убили 1126 украинцев, из них – 40 детей.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях Украины, куда зашли российские войска, они устроили такой же ад, как и в Бородянке или Буче.

"Один только пример. В селе Ягодное на Черниговщине оккупанты согнали всех жителей села в подвал школы и держали там неделями. Это небольшая сельская школа, небольшой подвал, в котором только от удушья умерли около 10 человек. Самому младшему ребенку в подвале – три месяца. Представьте себе, три месяца ребенку! А самому старшему человеку – 93 года. А всего в подвале было около четырехсот человек!", – рассказал глава государства.

Он добавил, что более трех недель российские оккупанты днями и ночами запрещали людям выйти из подвала даже в туалет. А когда люди просили выйти за одеждой для малышей, оккупанты требовали от них, чтобы те спели российский государственный гимн.

"Вот так российские военные развлекались. Вот такую безнаказанность они испытывали. Вот что происходит в Украине сейчас. 2022 год", – резюмировал Зеленский.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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