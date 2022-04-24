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Оккупанты накрыли ракетами Луганщину и Днепропетровщину - много погибших и раненых

24 апреля 2022, 09:55

Российские войска накануне Пасхи продолжили обстреливать украинские города.

Оккупанты накрыли ракетами Луганщину и Днепропетровщину / t.me/luhanskaVTSA/1931

Российские войска обстреляли Луганскую область. В Днепропетровской области ночью было три "прилета".

Оккупанты накануне Пасхи 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины. Пострадали Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

"Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горный и Золотой. Еще два человека тяжело ранены. Также стало известно о двух жертвах, у которых россияне унесли жизни – несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось. Кроме того, вчера днем ​​сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном", - рассказал Гайдай.

Также россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины 23 апреля.

Читайте такжеОккупанты подтянули к границе Искандеры и строят понтонные переправыТак, в Лисичанске еще утром загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частный дом. В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание национальной полиции.

Обстрел и взрывы в Днепропетровской области

Все три ракетных удара со стороны РФ были нанесены по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожены 8 построек, рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под завалами - три легковых машины и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело", - сообщил Резниченко.

Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в городе Баштанка Николаевской области. В тот момент в медучреждении принимали роды и проводили операцию.

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