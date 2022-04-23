РФ ударила ракетами по больнице на Николаевщине - там как раз рожала женщина и проводили операцию

Больницу в Баштанке оккупанты обстреляли 19 апреля / Фото facebook.com/zamazeeva.official

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в городе Баштанка Николаевской области. В тот момент в медучреждении принимали роды и проводили операцию.

В результате атаки больница получила существенные разрушения, часть стен разрушена, а большинство окон вылетело от ударной волны, говорится в сюжете Sky News.

Главврач больницы Алла Барсегян рассказала, что на медучреждении на белом полотне нанесли красный крест с надеждой, что хотя бы это остановит оккупантов от бомбардировки больницы.

"Этот красный крест очень хорошо видно со всех дронов, со всех самолетов. Мы думали, что это хоть как-то нас спасет, но оказывается, что ничего святого в этой войне нет", – говорит врач.

Напомним, российские оккупанты 19 апреля разбомбили больницу в городе Баштанка Николаевской области. Как сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, вражеский обстрел уничтожил отделение диализа и приемное отделение. Кроме того, операционная в больнице осталась без стеклопакетов.

В Баштанке обошлось без смертей и не пострадали дети. При этом несколько человек получили травмы.

Обстрел детской больницы в Мариуполе

9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали.

Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.

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