Оккупанты попали в засаду на Харьковщине: ВСУ 'покрошили' россиян вместе с бронетехникой

Опубликовано видео уничтожения противника. На кадрах зафиксированы ликвидированные оккупанты и сгоревший БТР врага.
В Харьковской области в ходе наступления Вооруженных сил Украины была уничтожена группа российских оккупантов вместе с бронетехникой.
Во время наступления украинских сил в Харьковской области уничтожены 10 захватчиков и БТР-82А, рассказал в Telegram военный журналист Юрий Бутусов.
При этом он опубликовал видео уничтожения противников. На кадрах зафиксированы ликвидированные оккупанты и сгоревший БТР врага.
По словам Бутусова, это произошло 28 сентября.
"10 россиян и БТР-82А уничтожены в засаде ВСУ в Харьковской области в ходе украинского наступления", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что украинские военные смогли хитростью взять в плен сразу 17 оккупантов. Они даже не произвели ни одного выстрела.
Вблизи Белогоровки украинские защитники зашли в тыл врага и тихо заняли одну из позиций оккупантов.
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