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Оккупанты попали в засаду на Харьковщине: ВСУ "покрошили" россиян вместе с бронетехникой

29 сентября 2022, 09:57

Опубликовано видео уничтожения противника. На кадрах зафиксированы ликвидированные оккупанты и сгоревший БТР врага.

Оккупанты попали в засаду на Харьковщине: ВСУ 'покрошили' россиян вместе с бронетехникой
Уничтоженная техника РФ / Скриншот

В Харьковской области в ходе наступления Вооруженных сил Украины была уничтожена группа российских оккупантов вместе с бронетехникой.

Во время наступления украинских сил в Харьковской области уничтожены 10 захватчиков и БТР-82А, рассказал в Telegram военный журналист Юрий Бутусов.

При этом он опубликовал видео уничтожения противников. На кадрах зафиксированы ликвидированные оккупанты и сгоревший БТР врага.

По словам Бутусова, это произошло 28 сентября.

"10 россиян и БТР-82А уничтожены в засаде ВСУ в Харьковской области в ходе украинского наступления", - добавил он.

Оккупанты попали в засаду на Харьковщине: ВСУ 'покрошили' россиян вместе с бронетехникой
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что украинские военные смогли хитростью взять в плен сразу 17 оккупантов. Они даже не произвели ни одного выстрела.

Вблизи Белогоровки украинские защитники зашли в тыл врага и тихо заняли одну из позиций оккупантов.

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Харьковская область Юрий Бутусов война России и Украины
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