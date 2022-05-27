Оккупанты прорвались в Северодонецк: ВСУ выбивали диверсантов РФ

Разрушения в Северодонецке / t.me/luhanskaVTSA

В четверг, 26 мая, в Северодонецк Луганской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов.

В гостиницу Мир проникла вражеская ДРГ, атака оккупантов была отбита бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом идет речь в сообщении Луганской ОВА.

При этом из города удалось эвакуировать 12 человек.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину похоронили около 1,5 тыс. горожан Северодоецка (Луганская обл.).

Это и умершие собственной смертью, и погибшие в результате агрессии РФ.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

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