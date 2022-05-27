Оккупанты прорвались в Северодонецк: ВСУ выбивали диверсантов РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину похоронили около 1,5 тыс. горожан Северодоецка.
В четверг, 26 мая, в Северодонецк Луганской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов.
В гостиницу Мир проникла вражеская ДРГ, атака оккупантов была отбита бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом идет речь в сообщении Луганской ОВА.
При этом из города удалось эвакуировать 12 человек.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину похоронили около 1,5 тыс. горожан Северодоецка (Луганская обл.).
Это и умершие собственной смертью, и погибшие в результате агрессии РФ.
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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".
На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.
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