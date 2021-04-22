Оккупанты проведут военные учения в Крыму: названа дата

Россияне проведут военные учения в оккупированном Крыму / Reuters

В четверг, 22 апреля, оккупанты проведут в Крыму основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности".

Накануне войска были переброшены в район проведения учений, а группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учения, сообщило Министерство обороны РФ. Также были развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

"В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", – заявили в Минобороны.

Полигон, где пройдут учения, находится на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Отмечается, что на нем отрабатывают задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", высадке морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно. Также там будут выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействуют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Как сообщал Главред, Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ. Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.

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