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Оккупанты проведут военные учения в Крыму: названа дата

22 апреля 2021, 07:21
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Во время учений будут отрабатываться задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника".

Россия,Лиман,Черноморский флот
Россияне проведут военные учения в оккупированном Крыму / Reuters

В четверг, 22 апреля, оккупанты проведут в Крыму основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности".

Накануне войска были переброшены в район проведения учений, а группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учения, сообщило Министерство обороны РФ. Также были развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

"В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", – заявили в Минобороны.

Полигон, где пройдут учения, находится на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Отмечается, что на нем отрабатывают задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", высадке морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно. Также там будут выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействуют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Как сообщал Главред, Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ. Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.

Перекрытие Керченского пролива - о чем ранее писал Главред:

  • Российская Федерация объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
  • Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года.
  • Как сообщили в министерстве иностранных дел Украины, это "очередная попытка в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства". Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
  • Украинские дипломаты готовят ноту протеста на данное решение РФ.
  • Позже в Минобороны РФ сообщили, что закрытие районов Черного моря для военных учений, которые запланировала Россия, не затронет Керченский пролив.

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