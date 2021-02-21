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Россия объявила о новых наступательных военных маневрах в Крыму

21 февраля 2021, 21:06
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Новые учения военных РФ в оккупированном Крыму должны состояться в марте.

Крым, российские военные
В захваченном Россией Крыму пройдут маневры с отработкой приемов захвата объектов условного противника / function.mil.ru

Россияне намерены провести учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, в рамках которых будут отрабатываться приемы по высадке военных и техники с последующим захватом объектов условного противника. Учения планируют провести уже в марте, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении указывается, что военные маневры планируют проводить на полигоне Опук в оккупированном Крыму. В учениях также примут участие воинские подразделения из Ставрополя и Анапы.

Кроме того, в ведомстве также отметили, что во время военных учений десантники намерены отработать приемы по высадке войск и техники, предполагающие дальнейший захват объектов условного противника до прибытия основных военных сил.Читайте такжеБыл бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского

"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - подчеркивается в сообщении.

Новости Крыма

  • В ноябре 2020 года на тот момент замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявлял, что Россия может разместить в селах Краснокаменка и Балаклава ядерное оружие. В таком случае опасность может грозить даже Великобритании.
  • В декабре прошлого года глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия планирует установить полный контроль над Черноморским бассейном и намерена разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму. Подобные действия могут стать вызовом для национальной безопасности Украины, Турции и других государств.
  • 28 января в рамках военных маневров в оккупированном Крыму российские военные развернули противокорабельный ракетный комплекс Бастион. Он находится на балансе Черноморского флота РФ. В военных маневрах приняли участие около 100 военных и 15 единиц боевой техники.

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