Россия объявила о новых наступательных военных маневрах в Крыму

В захваченном Россией Крыму пройдут маневры с отработкой приемов захвата объектов условного противника / function.mil.ru

Россияне намерены провести учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, в рамках которых будут отрабатываться приемы по высадке военных и техники с последующим захватом объектов условного противника. Учения планируют провести уже в марте, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении указывается, что военные маневры планируют проводить на полигоне Опук в оккупированном Крыму. В учениях также примут участие воинские подразделения из Ставрополя и Анапы.

Кроме того, в ведомстве также отметили, что во время военных учений десантники намерены отработать приемы по высадке войск и техники, предполагающие дальнейший захват объектов условного противника до прибытия основных военных сил.Читайте такжеБыл бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского

"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - подчеркивается в сообщении.

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