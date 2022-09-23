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Оккупанты уступают: на юге Украины идут ожесточенные бои

23 сентября 2022, 15:43

ВСУ на южном направлении поразили и пункты управления и командные пункты.

Наталья Гуменюк, ВСУ
Наталья Гуменюк / Оперативное командование Юг / Facebook

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, враг таки уступает, и украинские защитники постепенно закрепляют территории за собой.

"Бои идут ожесточенные. У нас достаточно жарко. Огонь идет и с одной стороны, и с другой, но враг все-таки уступает. Постепенно территории мы закрепляем за собой. Это его напрягает, соответственно, обстрелов становится то меньше, то больше, в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили. Если два-три склада боезапаса уже взлетели в воздух, то стрелять им нечем, и они ожидают, пока настроится какая-нибудь очередная паромная либо понтонная переправа, по которой подтянется резерв", - сказала в эфире телемарфона Единых новостей руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Глава пресс-центра добавила, что за минувшие сутки ВСУ на южном направлении поразили и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники и живой силы. В настоящее время, по ее словам, эти данные уточняются.

"Мобилизация им нужна для того, чтобы хоть какую-то деятельность продемонстрировать, в частности, и военно-политическому руководству страны-агрессора, потому что они не видят вообще о себе заботы, они не видят для себя логистики, они не видят, что они там кому-то нужны – я говорю о подразделениях, которые сейчас находятся на передовой на юге с той стороны… Мобилизация и референдум – это просто очередная манипуляция, которыми они изображают свою деятельность, более ничего", - говорит она.

Ситуация в Херсонской области

Украинские войска за прошедшие 2 недели контрнаступления в Херсонской области освободили около 500 квадратных километров территории региона. Деоккупированы 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что армия Украины после успешного контрнаступления на Харьковщине возьмет паузу. Войска будут готовить новые резервы для проведения запланированных операций. В то же время появляется возможность завершить свою операцию на Херсонщине.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонская область освобождается медленно по причине высокой плотности войск РФ в регионе. Темпы дальнейшего продвижения будут зависеть от скорости уничтожения вражеской группировки и объемов оружия, поставляемого Западом.

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