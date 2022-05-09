Оккупанты в панике сожгли свою технику, чтобы не воевать в Украине

Оккупанты в панике сожгли свою технику "Солнцепеком" лишь бы не воевать в Украине / скриншот

В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на линию фронта.

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, в расстреле оккупанты обвинили представителей движения сопротивления на временно оккупированной территории региона.

Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя.

Командование одного из батальонов Сил обороны Запорожского края сообщило, что российские военные использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой они часто угрожали украинским защитникам, по своим же позициям, этим фактически "выжгли" оккупантов с украинской земли.

Читайте такжеНа Юге Украины ВСУ сорвали попытку вывести группу разведки врага и уничтожили 51 оккупанта"Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили позицию российских артиллеристов на Изюмском направлении. Кроме того, украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области.

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