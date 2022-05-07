ВСУ уничтожили позиции российских оккупантов на Изюмском направлении: эффектное видео

ВСУ / скриншот

Вооруженные Силы Украины уничтожили позицию российских артиллеристов на Изюмском направлении. Кроме того, украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области.

Вооруженные Силы Украины уничтожили батарею артиллерийской системы 2С3 "Акация" - 152-мм дивизионных самоходных гаубиц.

На видео заметно, как сдетонировал боекомплект САУ от прямого попадания украинской 152-мм "Мста-Б".

Украинские военные рассказали журналистам Радио Свобода, их основной задачей было замкнуть "Купянск-Изюмскую российскую группировку" в кольцо. После успешной атаки штаб армии захватчиков сбежал из села Липцы Харьковской области.

К слову, также 6 мая ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами в Харьковской области - Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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