Украинские военные красиво уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С": мощное видео

"Штурм-С" был спрятан среди жилой застройки.
Украинские военные из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского прямым попаданием уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов.
Свой ПТРК российские войска прятали в жилом секторе.
Соответствующее видео с ударом по вражеской технике опубликовано на Facebook-странице бригады.
На кадрах видно, что "Штурм-С" был спрятан среди жилой застройки. Однако украинские защитники из 30-й бригады все же обнаружили ПТРК и взорвали его.
В то же время не указано, из какого оружия было уничтожено вооружения оккупантов.
"Воины бригады уничтожили ПТРК "Штурм-С" рашистов. Возможно, именно так гибли предыдущие цивилизации, которые не приносили никакой пользы обществу. Цивилизации, от которых нам остались лишь окаменевшие ненужные останки. Цивилизации, которые приносили только горе и разруху, как это делают россияне. Впоследствии и от них останутся только останки. Останки тех, кто посягнул на святое – украинскую землю!", - говорится в сообщении 36-й ОМБр.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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