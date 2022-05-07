Украинские военные красиво уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С": мощное видео

ПТРК "Штурм-С" / Википедия, скриншот

Украинские военные из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского прямым попаданием уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов.

Свой ПТРК российские войска прятали в жилом секторе.

Соответствующее видео с ударом по вражеской технике опубликовано на Facebook-странице бригады.

На кадрах видно, что "Штурм-С" был спрятан среди жилой застройки. Однако украинские защитники из 30-й бригады все же обнаружили ПТРК и взорвали его.

В то же время не указано, из какого оружия было уничтожено вооружения оккупантов.

"Воины бригады уничтожили ПТРК "Штурм-С" рашистов. Возможно, именно так гибли предыдущие цивилизации, которые не приносили никакой пользы обществу. Цивилизации, от которых нам остались лишь окаменевшие ненужные останки. Цивилизации, которые приносили только горе и разруху, как это делают россияне. Впоследствии и от них останутся только останки. Останки тех, кто посягнул на святое – украинскую землю!", - говорится в сообщении 36-й ОМБр.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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