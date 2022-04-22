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Оккупанты, вам в Украине не рады: 10 самых эффектных видео уничтожения техники РФ

22 апреля 2022, 08:52

Главред собрал 10 самых ярких видео работы наших защитников.

10 самых эффектных видео уничтожения техники РФ / скриншот

Украина уже почти два месяца героически противостоит полномасштабному военному вторжению РФ. За это время ВСУ сумели уничтожить столько техники врага, что ей можно было бы вооружить не одну армию мира.

Главред собрал 10 самых ярких видео работы наших защитников.

Одним выстрелом - два вражеских вертолета

В Харьковской области украинские десантники показали высокое мастерство и впервые сбили вражеский вертолет из противотанкового ракетного комплекса "Корсар". При этом, когда вражеская "птичка" падала, то сбила еще и второй российский вертолет, летевший позади.

Работает украинская "Стугна"

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" стал настоящим кошмаром для российской военной техники. На результаты его работы можно смотреть вечно.

Javelin и NLAW против российских танков

Американские и британские ПЗРК прекрасно справляются с поставленной задачей - они превратили в металлолом уже не один десяток танков, БТРов и другой техники оккупанта.

Хваленые СУ-34, СУ-35 и "Алигаторы" уже не взлетят

Авиация оккупантов также несет сумасшедшее потери. Российские истребители за миллионы долларов навсегда приземляются на украинской земле.

Бонус. А вот так в Бердянске пылал большой десантный корабль "Саратов". Два других десантных корабля ‒ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" ‒ получили повреждения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России ВСУ отбили у оккупантов техники более чем на миллиард долларов. Количество российской техники, ныне работающей на нужды наших вооруженных сил, растет каждый день.

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